В Николаеве на $2000 взятки погорел начальник отдела областного управления ДФС

В Николаеве задержан начальник отдела Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области, который получил 2 тыс. долл. взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, чиновника задержали сотрудники СБУ и работники военной прокуратуры.

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Правоохранители установили, что злоумышленник требовал от местного предпринимателя 2 тыс. долл. за непринятие мер реагирования в отношении выявленных налоговых нарушений. Оперативники спецслужбы задержали начальника отдела в центре Николаева во время получения всей суммы взятки.

Открытого уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.