От газа нельзя отключать дом или район - только конкретного неплательщика

Эксперты заявляют, что от газоснабжения можно отключить только конкретного неплательщика, а не целый дом или район.

В Украине в этом году на протяжении зимы было несколько попыток отключить от газоснабжения предприятия и жилые дома. В связи с этим порядок отключения газоснабжения УНИАН объяснили эксперты Независимого центра правовых инициатив и экспертиз “Правовое государство”.

Большинство конкретных вопросов газоснабжения населения, в частности его прекращение, урегулировано в Правилах предоставления населению услуг по газоснабжению, утвержденных Постановлением Кабинета министров Украины от 9 декабря 1999 года № 2246, и в договорах о предоставлении услуг по газоснабжению, заключенных между физическими лицами, которые владеют газифицированными объектами жилищного фонда (потребителями), и газоснабжающими предприятиями (исполнителями) на основе Типового договора о предоставлении населению услуг по газоснабжению, утвержденного постановлением Кабмина от 5 июля 2006 года № 938, объясняют эксперты.

При этом осуществлять отключения могут предприятия, которые имеют лицензии на поставки природного газа по регулируемому тарифу. В то же время основания для прекращения газоснабжения перечислены в пункте 6 Правил предоставления населению услуг по газоснабжению. Это, в частности, может быть проведение планово-профилактического обслуживания и/или капитального ремонта систем газоснабжения; ликвидация последствий аварий, вызванных чрезвычайными ситуациями техногенного, природного или экологического характера, и проведение ремонтно-восстановительных работ; нарушение потребителем сроков уплаты за предоставленные услуги по газоснабжению; самовольное использование газа потребителем; нарушение потребителем Правил безопасности систем газоснабжения, что создает угрозу возникновения аварийной ситуации; представление потребителем письменного заявления о прекращении газоснабжения; отказ потребителя от установления счетчика газа по инициативе и за средства газоснабжающего предприятия.

О прекращении газоснабжения составляется акт в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя.

Вместе с тем эксперты отдельно обращают внимание на порядок прекращения снабжения газа из-за неуплаты. Если потребитель не оплатил предоставленные услуги по газоснабжению на протяжении 10 дней после срока, указанного в договоре или платежном документе, а газоснабжающее предприятие на протяжении следующих пяти дней не получило сообщение об оплате, потребителю посылается письменное предупреждение о прекращении газоснабжения. При неуплате в течение 10 дней после получения этого предупреждения (с отметкой о его вручении) газоснабжающее предприятие имеет право отключить потребителя от газоснабжения.

То есть, отмечают эксперты “Правового государства”, правила позволяют отключать только конкретного неплательщика, а не групп потребителей, среди которых кто-то не платит, например всех жителей дома или района. Также запрещается отключать потребителей от газоснабжения в последний рабочий день перед выходными и праздничными днями (кроме случаев аварийных ситуаций в системах газоснабжения).