В Киеве на взятке $25 тысяч поймали чиновника

В Киеве во время получения взятки задержан депутат одного из районных в городе Киеве советов - первый заместитель начальника районного Управления по вопросам коммунального имущества, приватизации и предпринимательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Чиновник, вымогавший у гражданки Б. взятку в размере 35 тыс. долл. за содействие в приватизации ею квартиры, был задержан работниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области во время получения части взятки в размере 25 тыс. долл.

Прокурором Киева в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере, соединенное с ее вымоганием, лицом, занимающим ответственное положение).

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.