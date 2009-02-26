На межбанке доллар остановился на 8,2250/8,2950 (уточненная)

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,9500/9,1500, к 11:00 сузился спрэд 8,9500/9,1000, а к 12:00 цены упали до 8,5650/8,6250. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 8,2250/8,2950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:40 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2475/0,2550, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2485/0,2545, а к 12:00 снизились до 0,2380/0,2410. К закрытию торгов цены достигли текущего минимума - 0,2345/0,2375. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6400 (-0,2302).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар доллар сегодня стартовали с отметки 1,2730/31, а к 15:45 выросли до 1,2784/85. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3870/11,6560, к 11:00 цены установились на уровне 11,3970/11,6020, а к 12:00 ушли вниз до 10,9280/11,0185. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5080/10,6115.