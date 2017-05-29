В центре Парижа прошла антипутинская демонстрация

В Париже десятки активистов вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свое отношение к приезду президента Владимира Путина во Францию, передает Радио Свобода.

Среди лозунгов, которые держали участники, были, среди прочего, #FreeSushchenko и «Путин, тебя уже ждет – не дождется Каддафи».

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По словам участников акции, многие из них слышали про эту акцию по местному радио, где сообщали, что в Париже «проходит антипутинская демонстрация объединенных общин, самая активная среди которых украинская».

Напомним, президент России Владимир Путин посетит Париж 29 мая по приглашению президента Франции Еммануеля Макрона.