В центре Парижа прошла антипутинская демонстрация
00:41, 29 мая 2017Общество
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Среди лозунгов, которые держали участники, было «Путин, тебя уже ждет – не дождется Каддафи».
фото facebook.com/alla.lazareva.9
В Париже десятки активистов вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свое отношение к приезду президента Владимира Путина во Францию, передает Радио Свобода.
Среди лозунгов, которые держали участники, были, среди прочего, #FreeSushchenko и «Путин, тебя уже ждет – не дождется Каддафи».
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По словам участников акции, многие из них слышали про эту акцию по местному радио, где сообщали, что в Париже «проходит антипутинская демонстрация объединенных общин, самая активная среди которых украинская».
Напомним, президент России Владимир Путин посетит Париж 29 мая по приглашению президента Франции Еммануеля Макрона.
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