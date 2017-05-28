Макрон сообщил, что проведет требовательный диалог по Украине на завтрашней встрече с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с российским президентом 29 мая намерен вести "требовательный диалог" по вопросу Украины. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на телеканал LCI.

Макрон рассказал о своих планах встретиться с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 29 мая на пресс-конференции после завершения саммита G7.

"У меня с Россией будет требовательный диалог, но все же диалог", - заявил президент Франции. Он уточнил, что намерен обсудить ситуацию в Украине и в Сирии.

Напомним, что ранее во Франции подтвердили, что Макрон примет Путина во дворце Версаля под Парижем 29 мая, чтобы открыть выставку, посвященную 300-летию франко-российских дипломатических связей.

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Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя Петра I и установлению между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон хочет скоро провести саммит с лидерами России, Германии и Украины (нормандский формат) в связи с конфликтом на востоке Украины. Об этом он заявил по итогу саммита G7.

Ранее тема активизации нормандского формата поднималась в телефонной беседе Петра Порошенко и Эммануэля Макрона 24 мая.