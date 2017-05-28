Не только острослов, но и музыкант: жена мэра Киева Кличко рассказала о еще одном его таланте (видео)

Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья рассказала о домашних концертах с мужем. По ее словам, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, дома они дают концерты для своих, передает ТСН.

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"Мы продолжаем проводить такие домашние концерты и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре. Мы находим те минуты, когда мы можем быть друг для друга, с семьей и тогда он играет на гитаре", - рассказала она.

Наталья поделилась, что сейчас в домашнем репертуаре семьи Кличко: "Много чего. Но любимые у Виталия это "Сіла птаха" и "Чом ти не прийшов".

Ранее Кличко анонсировал выпуск книги собственных высказываний. "Скоро, я уже обещал, выпущу книжку высказываний. Так что будет интересно почитать", - отметил он, комментируя вопрос журналиста об оговорках.