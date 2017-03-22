Кличко назвал самую забавную свою оговорку и анонсировал выпуск книги изречений (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал выпуск книги его изречений. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских каналов, текстовую версию которого приводит ГОРДОН.

"Скоро, я уже обещал, выпущу книжку изречений. Так что будет интересно почитать", - отметил он, комментируя вопрос журналиста об оговорках.

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Также у мэра попросили назвать самую забавную, на его взгляд, его оговорку. "Оговорка? О замах, которые лежат в Кабмине. Или – что нужно готовиться к земле", - ответил Кличко, улыбаясь.

Ранее Кличко снова оконфузился, в этот раз на форуме в Давосе. Так, во время выступления на экономическом форуме он заявил, что территория Украины почти вдвое больше площади Франции.