"Забракованных" общественным советом добропорядочности судей допустили к конкурсу в ВСУ

В 80% случаев Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с негативными выводами Общественного совета добропорядочности в отношении кандидатов на должности судей нового Верховного суда, сообщает ТСН со ссылкой на DT.UA.

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Отмечается, что среди кандидатов, которые получили "вето" от ОСД, но допущены к следующему этапу конкурса ВККС – судьи Майдана, нарушители прав человека и судьи, которые не могут объяснить происхождение своего имущества.

В частности, общественная организация "ЧЕСТНО" приводит несколько примеров, когда представители нынешней судебной власти пользовались слишком лояльным отношением членов комиссии.

"Председатель Верховного суда Ярослав Романюк после принятия диктаторских законов 16 января собрал брифинг и публично поздравил их принятия. Во время собеседования Романюк признал, что поддержка законов 16 января была "ошибкой". Так же "ошибкой" господин Романюк назвал лишение им 97-летней пенсионерки жилья и многолетнюю отказ в защите нарушенного права, что подробно описано в решениях Европейского суда по правам человека, который признал действия украинских судей грубым произволом и отказом в правосудии", – говорится в статье.

Также отмечается, что "продолжает участие в конкурсе Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк. Последний смог убедить членов комиссии в том, что на самом деле не живет в незадекларованом доме. Хотя утром 26 мая именно в этом здании кандидата вместе с бывшей женой выявило во время обысков НАБУ. Интересно также, что во время собеседований с руководителем ОАСК на самых интересных моментах странным образом исчезал звук, и активистам не удалось услышать все доводы судьи относительно его достатка и политических связей (судья был помощником Кивалова и был замечен на встрече с "куратором" в прокуратуре и судах нардепом от БПП-Александром Грановским)".

По его словам, окончательно судьба этих и других кандидатов будет решаться на пленарных заседаниях ВККС, которые начнутся с 6 июня. На нем для преодоления отрицательного заключения Общественного совета добропорядочности комиссии нужно будет набрать две трети, то есть 11 голосов из 16.

"Но несмотря на многочисленные призывы общественности делать это открыто, обнародовав индивидуальные оценки членов комиссии кандидатам и рейтинг кандидатов до пленарного заседания, КОМИССИЯ уже приняла решение делать все наоборот", – заключает автор.

Напомним, ранее НАБУ провело обыск в квартире и кабинете председателя окружного административного суда Киева

НАБУ провело обыск в квартире и кабинете председателя окружного административного суда Павла Вовка. Его антикоррупционное бюро подозревает в незаконном обогащении. В своей декларации за 2016 год судья указал, что имеет коллекцию картин, икон, монет и марок, владеет машиной и квартирой в столице. Следователи изъяли компьютер и документы.