Журналисты показали элитную недвижимость и авто судьи Высшего хозсуда, которая живет "на зарплату" (фото, документы)

Судья Высшего хозяйственного суда и кандидат на должность судьи нового Верховного суда Стратиенко Людмила Васильевна - владелец элитной недвижимости и автомобилей, хотя в ее декларации утверждается, что единственный ее доход - зарплата.

В 2014 году, кроме зарплаты, судья Стратиенко получила доход от продажи имущества, передает ProSud. Предполагаем, что речь идет о продаже автомобиля Toyota RAV4 2008 г. в., который указывался в декларации за 2013 год, однако не фигурировал далее. Кстати, цена продажи автомобиля слишком скромная – всего 140 тыс. 386 грн.

В декларации Стратиенко не указан ни один член семьи, а следовательно, всем своим имуществом она пользуется сама.

Относительно имущества, согласно декларации, судья владеет квартирой площадью 101 кв. м., земельным участком под Киевом и домом площадью 260 кв. м. в селе Хотов Киевской области.

Активисты показали этот дом:

"Учитывая размещение населенного пункта недалеко от столицы, качество и размер построенного жилья, предполагаем, что его стоимость несколько выше задекларированной. Сегодня дома такой площади в с. Хотов стоят около 10 млн грн", - говорится в расследовании.

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В государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствует информация относительно квартиры судьи Стратиенко, однако, по данным ProSud, эта квартира расположена недалеко от центра Киева, в элитном доме по адресу ул. Предславинская, 31/11.

Сегодня квартира такой площади в этом доме стоит минимум 250 тыс. долл., или 6,5 млн грн. Интересная ситуация также с движимым имуществом судьи Стратиенко. Как уже отмечалось, к 2014 году она имела автомобиль Toyota RAV4 2008 г.в. А в 2014 авто такой же марки и года выпуска появилось у родной сестры судьи Стратиенко – Ирины Чаматы.

Сама же Стратиенко приобрела в 2014 году новый внедорожник BMW X3 2014 года выпуска. Стоимость этого автомобиля составляет минимум 40 тыс. долл.

Даже если предположить, что стоимость своего имущества судья Стратиенко указала без всяких занижений, для его приобретения Людмиле Васильевне понадобилось бы работать, не тратя ни копейки менее 8 лет.

"Так, согласно е-декларации за 2015, судья Стратиенко наличными сохраняет 100 тыс. грн. В декларации за 2016 год указаны уже другие суммы: 50 тыс. грн и 4 тыс. долл., то есть всего 150 тыс. грн или практически половина годовой заработной платы судьи", - говорится в расследовании.

В декларации за 2016 год указано, что судья также осуществила денежный подарок в размере 150 тыс. грн, то есть половину своей заработной платы.

"Если учесть, что собственные наличные средства судьи выросли на 50 тыс. грн по сравнению с предыдущим годом, то получается, на обслуживание немалого недвижимого имущества, довольно затратного автомобиля и проживание в 2016 году судья тратила только 10 тыс. грн в месяц. Довольно сомнительно", - подытожили в ProSud.