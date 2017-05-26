В Окружной админсуд Киева пришли с обыском - судья (фото)

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) неизвестные лица проводят обыск, сообщил судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин. Об этом он написал на своей странице в Facebоok.

«В суде с 7 утра проходят обыски, которое проводят люди с похожими нашивками, как в НАБУ. Судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ расследованиях НАБУ фигурирует 33 государственных предприятия По мнению судьи, в одном из этих дел общественная организация обжалует создание Общественного совета при НАБУ, который принимал непосредственное участие в наборе сотрудников НАБУ. Во втором – общественная организация оспаривает назначение первого заместителя главы НАБУ Гизо Углавы в связи с наличием у него не украинского гражданства.

"Судья Аблов вчера был на допросе в НАБУ (как свидетель) и подтвердил в протоколе допроса факт вмешательства НАБУ в судебный процесс по рассмотрению дел, где стороной является НАБУ", - говорит Санин.

Также он предполагает, что санкцию на обыск дал львовский районный суд и говорит, что люди с нашивками НАБУ на форме, которые проводят обыск, "никому никаких официальных документов не показывали".

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о зарегистрированом уголовном производстве относительно вмешательства в работу первого заместителя директора НАБУ.

"Расследуется дело в отношении первого заместителя директора НАБУ. Два факта: что я его незаконно назначил, поскольку он имел гражданство другого государства, и второе - он якобы уклонился от уплаты налогов на сумму 600 тыс. грн", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Он выразил мнение, что ГПУ в последнее время "не перегружает себя анализом законодательства и изучением материалов уголовных производств.

"Поверхностный анализ свидетельствует, что гражданство Грузии утрачивается с момента получения гражданства другого государства. То есть, с момента получения гражданства (Украины - УНИАН) Гизо Углавой фактически и юридически он теряет гражданство Грузии", - подчеркнул директор НАБУ.

По вопросу уплаты налогов Сытник отметил, что "никто не уклоняется, поскольку срок уплаты не наступил". Кроме того, по его словам, заявленная сумма является недостаточной для минимального порога наступления уголовной ответственности.