Массовые задержания экс-налоговиков обойдутся украинцам в 330 тысяч гривень (видео)

Массовые задержания экс-налоговиков закончились, а транспортировка в столицу задержанных вертолетами обойдется Украине в 330 тыс. грн. Об этом говорится в сюжете передачи "Спецкор" на телеканале 2+2.

Как известно, налоговиков выпустили: кого-то - под обязательства, а кого-то - под залог. Залоги могут вернуть владельцам, если не докажут их вину.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал первые результаты рейда на бывших налоговиков. 443,988 млн. грн. - сумма залога для задержанных.

24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.