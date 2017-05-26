Аваков похвастался суммой залогов после рейда на налоговиков (инфографика)

Аваков обнародовал первые результаты рейда на бывших налоговиков. Соответствующие данные он показал в своем Твиттере.

"Итоги первого шага длинного пути антикоррупционной налоговой операции. По этому пути мы, вместе с ГПУ обязательно дойдем до результата", - написал министр МВД.

Читайте такжеАваков рассказал, во сколько обошлась бюджету спецоперация по задержанию экс-налоговиков

Также он сообщил, что избраны все меры пресечения.

"443,988 млн. грн. - сумма залога для задержанных. Не останавливаемся", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.