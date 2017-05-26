"Успела передать фото": Джамала рассказала, как покойный дедушка больше всех ждал ее свадьбы

Джамала успела передать своему дедушке Айяру Джемалядину фотографии со своей свадьбы за 2 дня до его смерти.

Об этом она написала в своем Instagram.

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"Хорошо, что изобрели фотографию! Она запечатлела этот день. Мой дедушка очень ждал, наверное, больше всех. Последние 5 лет он мне говорил: "Тебе уже 23, пора замуж" :) А я все мямлила, как делают это все внуки от растерянности. За 2 дня до того, как он ушел, я успела распечатать эти фото и передать через родителей в Крым. Мама показывала ему видео из мобилки, он улыбался и был счастлив. Успела", - написала она.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 22 мая Джамала сообщила о смерти своего дедушки в оккупированном Крыму.