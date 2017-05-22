В оккупированном Крыму скончался дедушка Джамалы

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала сообщила о смерти своего дедушки в Крыму.

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Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

"Мой дедушка Айяр Джемалядин огълу умер сегодня ночью. Дженазе пройдет в Кучук Озене в 15.00. Аллах размет ейлесин", - говорится в сообщении.

Ранее Джамала отмечала, что ее дедушка отказывается переехать с оккупированного Крыма. Сама певица очень переживала, что не может навестить больного близкого человека.

Айяр Джамаладинов в 16 лет был депортирован в Среднюю Азию вместе с родственниками. "Мы всю жизнь мечтали, что все равно вернемся, и боролись. Все равно, любой ценой", - рассказывал он в интервью. Семье удалось вернуться в Крым в конце 20 века. Джамала написала об этом песню «1944», с которой представила Украину на Евровидении-2016.