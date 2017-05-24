Посольство в Египте рекомендует украинцам избегать скопления людей из-за угрозы терактов

Посольство Украины в Египте рекомендует украинцам избегать посещения мест с большим скоплением людей из-за угрозы терактов.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Египте в социальной сети Facebook.

"Экстремистская группировка HASAM обнародовало информацию в сети Интернет о запланированной на 19.00 24 мая террористической атаке под названием "Свист пуль". В сообщении отсутствуют данные о конкретном месте запланированной акции", - отметили дипломаты.

"Учитывая изложенное, Посольство Украины в Египте призывает граждан Украины, которые находятся на территории Египта, проявлять повышенное внимание и осторожность, по возможности избегать значительного скопления людей и мест расположения военных, полицейских и других государственных учреждений", - говорится в сообщении.

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В случае резкого обострения ситуации в Посольстве рекомендуют неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность. Гражданам Украины советуют хранить в доступных местах паспортные документы, деньги и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места жительства.

При попадании в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью украинцам следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по номеру телефона: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 1777, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером во вторник полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.