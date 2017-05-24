Актрису Яковлеву, известную по роли "Каменской", не пустили в Харьков

Актрису театра и кино Елену Яковлеву не пустили на территорию Украины. Эту информацию УНИАН подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это действительно так", - сказал он и пообещал впоследствии сообщить подробности.

Как «ГХ» рассказала сама актриса, поезд с актерами прибыл в Харьков сегодня в 9:23. «Я не понимаю, что произошло. Я просто обескуражена», - подчеркнула Елена Яковлева.

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Спектакль должен был состояться сегодня в театре Харьковском национальном театре оперы и балеты, а 25 мая – в Киеве.

«Все билеты на спектакль были проданы», - заявили «ГХ» в гастрольных кассах оперного театра.

Как сообщал УНИАН, ранее звезду "Аншлага" Воробей не пустили в Украину.