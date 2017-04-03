Звезду "Аншлага" Воробей не пустили в Украину (видео)

Российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на территорию Украины из-за незаконного посещения ею временно оккупированного Крыма. Как сообщила сама артистка в Instagram в воскресенье, 2 апреля, она прилетела в Киев для участия в спектакле, однако ее не выпустили из аэропорта.

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При этом артистка, которая ранее незаконно посещала временно оккупированный Крым, винит во всем "му*аков" и "дебильные законы".

В КИЕВ НЕ ВЫПУСТИЛИ! СПЕКТАКЛЬ СОРВАН!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ???? ДЕРЖАЛИ БЕЗ ВОДЫ 4 ЧАСА!!!!! Допис, поширений Елена Воробей (@vorobei_elena) Кві 2, 2017 о 11:56 PDT

Юмористка прилетела в Киев на премьеру спектакля "Джекпот с доставкой на дом" с ее участием, которая должна была пройти в Октябрьском дворце.

Сообщается, что премьера таки состоялась, однако актеры играли без Елены Воробей.

В то же времчя актеру Оскару Кучере, который летел вместе с Еленой Воробей, въезд в Украину разрешили. Еще утром он жаловался в Facebook, что его не пускают, однако вечером на сцене Октябрьского дворца Кучера все же появился.