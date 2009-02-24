Эксперт: Украина, скорее всего, переживет финансовый кризис

Международный валютный фонд не видит риска дефолта стран Центральной и Восточной Европы, которые сильно пострадали от финансового кризиса. Как сообщает "Рейтер", об этом заявил в понедельник глава Европейского департамента МВФ Марек БЕЛКА.

На вопрос, считает ли он такой дефолт вероятным, высокопоставленный чиновник МВФ ответил: "Я так не думаю".

"Такие вещи происходят в последнюю очередь. Я думаю, что даже те страны, которые находятся в стесненных финансовых условиях, не откажутся платить по своим обязательствам", – сказал он аудитории, которая собралась на его выступление в Школе международных отношений в Университете Дж. Вашингтона.

Его взгляды разделяет глава подразделения Института Петерсона по Восточной Европе, России и Украине Андерс АСЛУНД, который заявил, что "в случае с Украиной вероятность дефолта очень низкая. Страна, скорее всего, переживет финансовый кризис, так как ранее приняла правильные меры".

Ранее, в понедельник, 23 февраля, комиссар ЕС по экономической и денежно-кредитной политике Хоакин АЛЬМУНИЯ сообщил, что ЕС может оказать помощь большему количеству стран Центральной и Восточной Европы. Он также отметил, что помощь может понадобиться странам, которые не входят в еврозону.