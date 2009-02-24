Доллар на межбанке продолжил рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,0150/9,1250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2485/0,2540, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4815/11,6360. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2744/45 (понедельник – 1,2910/11).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,9000.