Жизнь не становится слаще: производство шоколада упало на 20%

В Украине производство шоколада и продуктов, содержащих какао, в январе 2009 года составило 24,9 тыс. тонн, что на 19,8% меньше показателя за январь 2008 года и на 11,6% меньше, чем в декабре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в январе составило 18,5 тыс. тонн, что на 11,9% меньше показателя за январь 2008 года и на 0,2% больше, чем в декабре 2008 года.

Справка УНИАН. Производство шоколада в Украине в 2008 году увеличилось на 5,3% – до 345 тыс. тонн, кондитерских изделий – снизилось на 2%, 249 тыс. тонн.

В 2007 году производство шоколада выросло на 8,8% – до 327 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 6,1%, до 253 тыс. тонн.