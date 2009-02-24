Луценко публично извинился за своих подчиненных

Министр внутренних дел Юрий Луценко в эфире „Свободы слова” на ICTV извинился перед семьей Хаировых за непрофессиональные действия работников милиции, которые причинили ущерб гражданам, сообщает телеканал.

Луценко подчеркнул: причиной досадного инцидента в крымском поселке Мирное стал „человеческий фактор”.

Между тем Луценко сетует: выделенных в бюджете денег хватает лишь на содержание 15 000 милицейских патрулей на всю Украину. Поскольку для безопасности 47 млн украинцев этого мало, МВД инициирует выдачу травматического оружия населению для самозащиты. Однако окончательное решение в таком принципиальном деле должна принять Верховная Рада, отметил Луценко.