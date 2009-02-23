Мэр Киева застудил легкие на открытом воздухе

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации заверяют, что мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится на лечении в заграничной клинике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, врачи установили мэру столицы предварительный диагноз – «воспаление легких».

Причиной заболевания медики называют переохлаждение организма в результате длительного пребывания на открытом воздухе. Для того, чтобы пройти курс необходимых процедур, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ официально пошел в отпуск, сказано в сообщении пресс-службы КГГА. Однако врачи не исключают, что назначенное лечение позволит мэру Киева еще до окончания официального отпуска вернуться на работу.

По информации пресс-службы, мэр Киева чувствует себя хорошо, его состояние здоровья позволяет работать с документами – в частности, проектом бюджета и программой социально-экономического развития столицы на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по согласованию с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с 19 февраля по 21 марта отбыл в ежегодный отпуск.

Сегодня, 23 февраля, СМИ сообщили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в Израиле и отдыхает на Мертвом море, в одном из элитных отелей.