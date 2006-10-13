С понедельника - холод с мокрым снегом

На выходные в Украине сохранится преимущественно сухая погода, а с понедельника придут дожди и холод.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей 7-10°; днем 12-17° тепла, в Крыму и на Закарпатье до 20°.

15-16 октября характер погоды изменится. 15 октября утром и днем в северных, восточных и центральных областях, 16 октября по всей Украине ожидаются дожди. В Карпатах, а ночью и в северной половине местами с мокрым снегом, только днем в западных областях небольшой дождь (ночью 15 октября сохранится погода без осадков).

Температура ночью 0-5° тепла, в южной части 3-8°; днем 15 октября 11-16°, в Крыму и на Закарпатье до 19°, в северных и восточных областях, а 16 октября в Украине понижение до 5-10°, в Крыму и на Закарпатье до 9-14°.

17-18 октября в западной половине без существенных осадков, на остальной территории небольшие, в восточных областях умеренные дожди, в восточной и северо-восточной частях местами с мокрым снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах, а 18 октября в западных областях 1-6°мороза, на крайнем юге 2-7° тепла, днем 3-9° тепла, в Крыму 9-15°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 13-15°; по области ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

15-16 октября в столице и области временами дождь, ночью 16 октября местами с мокрым снегом (ночью 15 октября еще сохранится погода без осадков). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; дневная температура понизится до 5-10°.

17-18 октября без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-9°тепла.