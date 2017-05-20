В Одесской области проходят международные антитеррористические учения (видео)

В Одесской области проходят совместные антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая граница-2017".

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

"Отработаны практические совместные действия субъектов борьбы с терроризмом по вопросам противодействия террористически диверсионным группам. К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Во время учений были обнаружены три условные диверсионно-разведывательные группы и уничтожено десять "взрывных устройств". Также отрабатывались практические меры взаимодействия с представителями специальных служб Молдовы", - рассказал начальник УСБУ в Одесской области Александр Довженко.

Первый этап учений прошел 15-19 мая, полностью они завершаться 25 мая.