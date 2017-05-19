В Одесской области АТОшник заставил мужчину снять футболку с Путиным (фото)

В Измаиле Одесской области произошел инцидент, в результате которого футболка любителя "русского мира" с изображением Путина оказалась в мусорном баке.

Участник АТО Дмитрий Озмитель встретил на улице мужчину, одетого в футболку с изображением Путина с надписью "Самый вежливый президент", передает БессарабияINFORM.

Боец АТО подошел к мужчине и попросил снять "провокационную" футболку. И не просто попросил, а попытался объяснить, почему носить такое в наше время недопустимо.

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Он попробовал донести своему собеседнику, что сегодня его боевые товарищи воюют на Донбассе и отдают свои жизни в том числе за то, чтобы в нашем регионе был мир, а восхвалять президента страны-агрессора — оскорбительно и недопустимо.

В конечном итоге мужчина снял свою футболку, после чего АТОшник разорвал ее и выбросил в мусорный бак.