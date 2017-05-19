Британские ученые признали Instagram самой опасной для здоровья соцсетью
При этом YouTube имеет "наиболее позитивное воздействие", отмечают ученые.
Социальная сеть Instagram оказывает наиболее пагубное влияние на здоровье молодых людей по сравнению с другими социальными сетями.
Об этом говорится в докладе благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH, "Королевское общество общественного здоровья Великобритании") и входящего в него движения Young Health Movement (YHM , "Движение за здоровье молодежи"), передает "ТАСС".
RSPH и YHM провели опрос в период с 13 февраля по 8 мая 2017 года, в нем приняли участие 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Респондентам предлагалось оценить пять социальных сетей - YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter - по 14 параметрам. В частности, молодые люди должны были ответить на вопросы, вызывает ли та или иная сеть депрессию, одиночество, тревогу или страх выпасть из жизни, становится ли причиной ненормированного сна и чрезмерной озабоченности внешним видом, дает ли возможность самовыражаться, находить единомышленников и поддерживать отношения с другими людьми.
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По мнению пользователей, наименьший вред здоровью приносит использование YouTube, за которым следуют Twitter и Facebook. Snapchat оказался второй наименее благоприятной для здоровья молодых людей социальной сетью после Instagram. Последняя, согласно мнению опрошенных, чаще других вызывает у пользователей недовольство своим телом, оказывает отрицательное влияние на сон и повышает страх упустить важные события и новости, распространяемые в этой социальной сети.
RSPH и YHM призывали социальные сети информировать о негативном влиянии их чрезмерного использования, обучать безопасному использованию соцсетей в школах, а также сообщать пользователям, которые могут страдать от психических заболеваний, о возможности получить профессиональную поддержку.
Напомним, что недавно Instagram разрешил публиковать фото прямо из браузера.