Можно без приложения: Instagram разрешил публиковать фото прямо из браузера

Социальная сеть Instagram обновила свою мобильную версию сайта. Так, публиковать фотографии теперь можно не только через приложение, но и через мобильный браузер.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Отмечается, что это поможет пользователям, которые не могут или не хотят использовать официальное приложение, делать снимки или публиковать уже имеющиеся кадры.

При открытии сайта instagram.com со смартфона или планшета зарегистрированный пользователь может загрузить фотографию из галереи или сделать новое фото.

Вместе с тем, фильтры в мобильной версии пока недоступны. Пользователи могут только обрезать снимок. Отсутствует также возможность загрузки видеофайлов и отправки личных сообщений.

По мнению экспертов, обновление позволит сервису сохранить преимущество в соперничестве с основным конкурентом - Snapchat. Также новая мобильная версия может стать популярной у пользователей в развивающихся странах, а также при проблемах с доступом в Интернет.