В Житомире проходят массовые торжества ко Дню вышиванки (фоторепортаж)

В Житомире сегодня продолжаются массовые торжества ко Дню вышиванки в центре города.

Как передает корреспондент УНИАН, основные праздничные мероприятия состоялись сегодня в центре Житомира на площади Королева в 13 часов.

Перед совместным селфи возле памятника конструктору космических кораблей Сергею Королеву на центральной площади города житомиряне сначала собрались на Михайловской, чтобы пересмотреть традиционный городок мастеров. Здесь же работники Житомирского областного центра занятости на сцене в вышиванках позировали фотографам.

В 13 часов участники собрания пришли в вышиванках и сделали общее фото возле памятника Королеву. На совместное селфи пришло более сотни житомирян в вышиванках - работники облгосадминистрации и социальные работники, народные умельцы, активисты, жители города, журналисты.

Памятник Королеву сегодня также одели в вышиванку работники облгосадминистрации, готовясь к совместному фото. Огромную вышиванку, размер которой составляет, как минимум 10XL, довольно оперативно - за три дня - за средства спонсоров изготовили житомирские мастерицы.

«Думали над тем, как сделать празднование Дня вышиванки оригинальным, и, как видно из настроения сегодняшних участников мероприятия, это удалось», - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской облгосадминистрации Ольга Григорьева.

Читайте такжеЛьвовяне готовят грандиозное празднование Дня вышиванки

По ее сведениям, с такой инициативой выступил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

«Отныне Сергей Королев будет отмечать государственные и народно-патриотические праздники в вышиванке, что станет новой житомирской традицией, эту идею мы воплотили для того, чтобы популяризировать украинский этнический символ, потому что вышиванка – это не просто одежда, а символ украинца, генетический код нации, стильная этническая красота, мода на которую не проходит сотни лет и такое количество людей сегодня на площади Королева – тому подтверждение», - сказал Гундич, общаясь с журналистами.

Кроме этого, сегодня и работники Главного управления Национальной полиции в Житомирской области пришли на службу в вышиванках. Полицейские устроили флешмоб, образовав «живую» надпись «UA».

Сейчас празднования в городе продолжается : мастера и мастерицы представляют работы по моделированию одежды в национальном стиле, молодежь дефилирует в стильном наряде, проходят мастер-классы и презентация национально культурных обществ Житомира.

Мероприятия завершатся в 19.00 часов «вышиванковым шествием» с Соборного майдана по центральным улицам города. Организаторы праздника обещают участникам шествия приятные сюрпризы.