В Житомире памятник Королеву в центре города одели в вышиванку (фото)

В Житомире сегодня, 18 мая, работники облгосадминистрации одели вышиванку на памятник конструктору Сергею Королеву на центральной площади города. Как передает корреспондент УНИАН, огромная вышиванка появилась сегодня на площади Королева на гранитном памятнике этому выдающемуся конструктору космических кораблей-земляку житомирян.

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«Эту своеобразную акцию подготовили и провели сегодня утром работники Житомирской ОГА ко Всемирному дню вышиванки», - рассказали УНИАН в пресс-службе ОГА.

На своей странице в «Фейсбук» председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич разместил фото Королева в вышиванке и пригласил житомирян на совместное селфи на майдане Королева.

«Жду всех, кто в вышитых рубашках, сегодня в 13.00 на совместное селфи с Королевым. С Днем вышиванки!», - написал председатель ОГА.

Сергей Королев (1907-1966) – всемирно известный ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики. Родился в Житомире. Считается основоположником практической космонавтики.

Справка.Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. Через несколько лет праздник приобрел международные масштабы.