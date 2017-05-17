Финал Кубка Украины в Харькове: работу метро продлят, за порядком будут следить 2 тысячи полицейских
17 мая в 21:00 на стадионе «Металлист» состоится финальный матч Кубка Украины по футболу между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером»
Как сообщили в пресс-службе Харьковской полиции, ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 38 тысяч болельщиков.
За обеспечением порядка будут следить почти 2 тысячи работников Нацполиции и курсанты вузов.
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Дополнительно 200 сотрудников патрульной полиции будут обеспечивать охрану порядка возле стадиона "Металлист".
Также, как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на Управление по делам молодежи и спорта ОГА, в связи с проведением матча работу местного метрополитена продлят до 1:00 четверга, 18 мая..
По сведениям пресс-службы, также с 19:00 17 мая две станции метрополитена – «Спортивная» и «Метростроителей» - будут работать только на выход.
Напомним, 17 мая в 21:00 на стадионе «Металлист» в Харькове начнется финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют ФК «Шахтер» и ФК «Динамо».