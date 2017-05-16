"Я не буду возить их "на шару": водитель львовской маршрутки закрыл дверь перед бойцом АТО

По дороге до Львова водитель маршрутки остановился в Калинове - забрать пассажиров. Когда уже все зашли, к автобусу подбегал военный.

Очевидцы говорят, что военнослужащий был в десяти метрах от маршрутки, когда водитель закрыл двери и тронулся. "Со словами "Я не буду возить их "на шару", сообщают очевидцы инцидента, шофер поехал дальше, несмотря на просьбы пассажиров, передает Экспресс.

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Во Львовской ОГА сразу же взялись расследовать инцидент, пообещали проверить все факты и заверили, что будут приняты надлежащие меры по отношению к этому водителю.

"Согласно Закону Украины "Об автомобильном транспорте", за безосновательный отказ в льготной перевозке пассажира перевозчику грозит штраф - 170 гривень, а водителю - 130 гривень. Также возможно увольнение", - подчеркнул Роман Кокотайло, заместитель директора департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи ЛОГА.

Ранее в столице водитель на маршруте №587 отказался бесплатно везти участника АТО.