Правительство разрешило вывезти Царские врата Софийского собора

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №512-р от 11 октября 2006 года установил срок выполнения работ по реставрации и реконструкции Царских врат Софийского собора Национального заповедника “София Киевская” за пределами таможенной территории Украины в 730 дней.

Текст распоряжения содержится на Правительственном портале.

Документ принят в соответствии со ст. 240 Таможенного кодекса Украины.

В соответствии с Таможенным кодексом, правительство имеет право устанавливать срок выполнения работ по реконструкции отдельных объектов за пределами таможенной территории Украины, на протяжении которого их вывоз и ввоз не облагаются таможенными тарифами.

Справка. Серебряные Царские врата алтаря Софиевского собора были изготовлены в 1747-1750 годах известными киевскими мастерами. Долгое время считалось, что врата были утрачены, но позже было найдено десять серебряных фрагментов врат в Киево-Печерской Лавре. В 1984 году фрагменты были переданы из Лавры в фонды Государственного архитектурно-исторического заповедника "Софиевский музей".

Глава правления АО "Предприятие польской мастерской по реставрации памятников старины" Марек Баранский (Варшава) еще в феврале т.г., в ходе презентации проекта реставрации и реконструкции уникального памятника XVIII века, сообщал, что "пройдены все формальности по оформлению документов, необходимых для пересечения границы, при транспортировки фрагментов Царских врат, и в ближайшее время они будут отправлены в Польшу на реконструкцию и реставрацию".