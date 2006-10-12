Грузинские криминальные авторитеты убегают из Москвы в Киев?

Министерство внутренних дел проверяет информацию о возможном появлении в Украине московского криминального авторитета по прозвищу Бадри Кутаисский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, «на сегодня на 10 часов утра информация такая (относительно возможного пересечения указанным лицом украинско-российской границы – УНИАН) в министерство от наших коллег из России не попадала, хотя мы ее, конечно, проверяем».

При этом В.ЕВДОКИМОВ отметил, что между украинскими и российскими, а также грузинскими правоохранителями на сегодня налажены тесные контакты, «идет обмен информацией» по поводу возможного появления в Украине грузинских криминальных авторитетов, в том числе учитывая события в Москве относительно грузин.