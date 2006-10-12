Группа «Тату» устроила скандал украинским пограничникам

Провокационная группа «Тату» снова в Киеве. На этот раз они приехали с четверкой новых музыкантов и с папой Юли Волковой. По приезде «татушки» планировали погулять по городу и показать папе Юли местные достопримечательности, но в итоге полдня отсыпались и так никуда и не пошли. А виноватыми во всем оказались украинские пограничники.

Оказалось, что среди ночи в купе «татушек» с проверкой зашли таможенники с пограничниками. Они тщательно стали проверять багаж звезд и музыкантов.

- Мы спали и не сразу поняли, чего от нас требуют, - рассказывают Юля и Лена. - А они от этого еще больше разозлились. Когда им сказали: «Вы разве не узнали девушек, это же группа «Тату»! - они нам заявили: «Ничего не знаем! Да кто вы вообще такие? «Тату»?» Ну, и пошло и поехало…

Но больше самих девчонок распереживался отец Юли - Олег.

- Ну как это можно - не узнать «Тату»? - сокрушался он. - Хорошо, что Юля сдерживалась изо всех сил и не начала хамить - она очень вспыльчивая. Боюсь, тогда целая драка могла бы произойти.

Обком со ссылкой на КП в Украине