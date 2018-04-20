События недели: версия читателей УНИАН – Украина принимает Евровидение, до безвиза – считанные дни, 9 мая с драками и титушками, а Ле Пен пролетела мимо президентского кресла, как фанера над Парижем

Началась неделя с хороших новостей – во Франции во втором туре президентских выборов, приковавших внимание всего цивилизованного мира, победил проевропейский либерал Эммануэль Макрон. Для многих важным была не столько победа этого подкованного финансиста, образцового семьянина и в общем неплохого парня, а скорее оглушительное поражение его оппонента – популиста и евроскептика, а к тому же и откровенной любимицы Путина Марин Ле Пен. Победить этой даме, не скрывавшей своих симпатий к России, не помогли даже пресловутые хакеры. За день до голосования – в день тишины перед выборами – интернет-ловкачи похитили и опубликовали большую часть писем штаба Макрона. Невольно вспомнилась история со взломом писем Клинтон и то, что из этого в итоге вышло. Но, к счастью, дважды в ту же реку войти не удалось, и атака, судя по всему, особо не повлияла на волеизъявление французов – Ле Пен пролетела, как фанера над Парижем.

Никто особо не удивился, когда в хакерских атаках нашли российский след. Судя по всему, в России облюбовали новую традицию – устраивать хакерские атаки перед выборами на Западе.

За Ле Пен проголосовали менее 34%, а за Макрона - более 66% избирателей. При этом была зафиксирована беспрецедентная явка. Таким образом Франция получила самого молодого президента в истории. Президент Порошенко так спешил поздравить новоиспеченного коллегу, что стал одним из первых, кто это сделал среди мировых лидеров. Путин, напротив, демонстративно поздравил одним из последних.

К слову, нас, украинцев, в не последнюю очередь должна интересовать судьба Нормандского формата, так как Франция является одной из сторон переговоров. Недавно в нашем МИДе заявили, что этот формат "поставлен на паузу", мол, ждем итогов выборов во Франции и Германии. Как поведет себя Макрон? Если формат все-таки разморозят, будем надеяться, что ему будет «до того» и удастся сделать больше, чем предшественнику Олланду. Но, в любом случае, очень тешит то, что после выборов во Франции в старой Европе друзей Украины не убавилось.

Надеемся, их не убавится и после проведения Евровидения 2017, которое в этом году посчастливилось организовывать Украине. Несмотря на то, что чиновники наперегонки хвастались, как классно они подготовились к проведению конкурса, проблемы и скандалы начались уже на красной дорожке во время торжественной встречи иностранных артистов. Начнем с того, что Джамалу не пустили туда встречать гостей. Ей якобы предлагали прилететь туда на вертолете, но полет был несогласованным, и она отказалась. Организаторы поспешили обвинить в этом регламент и руководство конкурса, и вроде бы все замялось, но осадок остался - привезла к нам Евровидение, а ее оставили у ворот. Также продюсер певицы жаловался на расхлябанную организацию приема гостей. Впрочем, удивляться подобному нельзя бесконечно - тянем до последнего, устраиваем "битвы" городов, потом ведь надо грамотно освоить бюджеты, при этом забываем, что саночки все равно придется за собой везти. Проколы при таком подходе были вполне ожидаемы.

Кроме скандала с Джамалой страсти бурлили и с историями о внушительном гонораре для какого-то Джеджулы – 2,5 миллиона грн за день работы, стоимости костюмов ведущих, проданными билетами на места, которых не существует, недокрашенной Аркой дружбы народов, рекламой Visa на Родине матери и так далее. Короче говоря, скандалов хватило.

Однако, не будем о плохом. Главное, что европейским туристам в Киеве нравится. Хвалят наших приветливых людей, красивый город и невиданную дешевизну жизни. В полиции сообщили, что за недели ограбили всего 12 иностранцев. Видимо, столичные «гопники» тоже почитают конкурс.

Впрочем, музыка музыкой, а на европейском фронте есть новости поважнее. 11 мая Совет ЕС одобрил решение о введении долгожданного безвизового режима с Украиной, взбудоражив внимание читателей. Вопрос решен – безвизу быть. Никто другой, а именно президент Порошенко поспешил сообщить, что подписание состоится 17 мая и назвал это событие "гигантским шагом к Европе". А это означает, что к началу лета он сможет выдохнуть спокойно – не зря же так долго и утомительно обещал. По такому случаю президент даже анонсировал проведение долгожданной пресс-конференции, которую журналисты ждут почти год. Логика понятна – гораздо легче будет выступать, имея хотя бы одну твердую "перемогу" за плечами – безвиз. Хотя вопросов к президенту накопилось немало, и они – отнюдь не о безвизе…

Кстати, УНИАН кратко и понятно в своем ролике объяснил, как именно безвиз будет действовать – есть несколько важных нюансов. Кроме того, европейцы особо акцентируют на условиях приостановки безвиза – в случае появления потока нелегалов и ухудшения ситуации с безопасностью, очевидно, имея в виду войну на Востоке и явления, из нее вытекающие.

Показательным примером подобных явлений стало "празднование" 9 мая в Украине, приковавшее внимание наших читателей. Конечно, праздником вторник в ряде городов страны было сложно назвать. Драки, титушки, разбитые головы, провокаторы с дымовыми шашками и даже гранатометом, призраки коммунизма с портретами забытых вождей-людоедов – чего только не было...

Многие участники шабаша, в которое превратился день 9 мая 2017 года, вместо того, чтобы тихо вспомнить, поблагодарить и возложить цветы героям Второй мировой, решили поучаствовать в показательных разных "маршах памяти" и "бессмертных полках победы" по примеру того, как это "победобесие" организовывают в России. Естественно, один достал красный флаг, второй георгиевскую ленту, третий заорал что-то о «фашизме», который «не пройдет» – и понеслась – десятки задержанных и пострадавших в ходе драк в нескольких больших украинских городах.

В Одессе так называемые "куликовцы" принесли флаг с изображением горящего 2 мая 2014 года Дома профсоюзов. Проукраинские активисты вырвали полотнище, и началась толкотня. В Запорожье в ходе драк от газового балончика пострадал начальник патрульной полиции. В Киеве было по-столичному масштабно. Сначала "победоносцев" угораздило проложить маршрут мимо офиса весьма подозрительного праворадикального движения, именующего себя "ОУН", без представителей которого, кстати, в последнее время не обходится практически ни одна серьезная провокация в столице. Ситуацию не спасло даже то, что вход в здание предусмотрительно заблокировали полицейские. Из окон в сторону как любителей маршей, так и правоохранителей летели дымовые шашки, суповые наборы и все, что попадалось под руку. В итоге полицейские штурмовали здание - якобы из-за увиденного в окне гранатомета; задержали 24 человека.

Но больше всех отличился Днепр. Там "марш победы" лично возглавил одиозный соратник Януковича Александр Вилкул со свитой молодых и не очень лиц атлетического телосложения. На подходе к монументу Славы участники "акции" столкнулись с ветеранами АТО и активистами, которые не желали, чтобы 9 мая проходило под флагами каких-либо политсил, в том числе – реинкарнации Партии Регионов, Оппоблока. Между ними произошла массовая драка, длившаяся около 10 минут. Самое возмутительное то, что титушки в очевидной связке с полицейскими избивали бойцов АТО, как когда-то, зимой 2014го года. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь. Всего во время стычек были травмированы 14 человек – 8 гражданских и 6 полицейских.

Событие не осталось незамеченным. Уже на следующий день полетели головы. Аваков уволил руководство полиции Днепра и области, Луценко объявил о начале расследования по факту сотрудничества полиции с титушками, а замглавы МВД сравнил "работу" полиции в городе с действиями правоохранителей в Одессе 2 мая 2014 года. И тут, согласимся, сложно не проводить параллелей.

Благодаря видеозаписям, титушек моментально начали по одному идентифицировать и отлавливать. "Я смотрел на тех "бройлеров", великих "спортсменов", которые там бегали. Должны идентифицировать каждого из них. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой", - грозно и со знанием дела отреагировал сам премьер Гройсман. С десяток сторонников Вилкула с почасовой оплатой уже нашли, и даже вожака-титушковода, но всех обывателей, разумеется, интересует, привлекут ли, наконец, к ответственности, работодателей проплаченных подонков. Понятно, что последних бросают на амбразуры как скот. А вот повяжут ли кукловодов – еще поживем-увидим. Того же Вилкула пока допрашивают как свидетеля.

На фоне таких громких событий недостаточно заметным оказалось обнародование мощного журналистского расследование OCCRP и Слідство.Інфо с важными подробностями в деле убийства Павла Шеремета. Оказалось, что на видео с камер наблюдений возле дома убитого журналиста попал… бывший сотрудник СБУ, который приехал на место происшествия на "Шкоде" серого цвета и уехал лишь после того, как машину Шеремета заминировали. Журналисты смогли его идентифицировать – им оказался Игорь Устименко, ранее работавший в украинской спецслужбе. Сам Устименко отказался комментировать расследование, а ответы СБУ оказались не совсем убедительными – мол, сотрудник уволился в 2014 году, и на этом – все. Найдут ли виновных, будет ли дело похоронено, либо перерастет в долгоиграющее второе "дело Гонгадзе", о чем сегодня уже открыто проводят параллели многие медийщики – вопросов пока значительно больше, чем ответов. Впрочем, авторов расследования, как и самого Устименко уже вызвали на допрос – материалы расследования все-таки заинтересовали МВД.

А, напоследок, напомню душераздирающую историю одной китайской семьи из провинции Хэйлунцзян. Дело в том, что в их маленький одноэтажный дом за прошлый год машины врезались 48 раз. И все из-за Т-образного перекрестка, на котором дом стоит. Водители не успевают затормозить, пытаясь вписаться в поворот.

Хозяин дома Хэ Хайцзюнь даже повесил на забор огромный плакат "Сбавьте скорость!", но машины продолжают въезжать в дом. Хайцзюнь и его жена Сюй Жэньсян ведут подсчет - за последние годы в здание врезалось более 100 автомобилей. Чета коллекционирует фотографии происшествий, прикладывая их к петициям и обращениям к администрации района. Из-за того, что чиновники жалобы игнорируют, Хайцзюнь установил у забора преграду из старых кирпичей. Мужчина надеется, что так автомобили не будут доезжать до дома, а застрянут в заборе.

После таких новостей становится немного легче – понимаешь, что живешь не так уж плохо, не правда ли?

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский, заместитель главного редактора веб-проектов УНИАН