Путин одним из последних поздравил Макрона с победой на выборах во Франции

Президент России Владимир Путин предупредил избранного президента Франции Эммануэля Макрона о нарастании угроз терроризма и дестабилизации «целых регионов». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в поздравительной телеграмме российского президента в адрес Макрона.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», - говорится в телеграмме.

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Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции.

Путин также пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Отметим, Путин поздравил Макрона с избранием на пост президента Франции одним из последних из глав крупных государств.