Геращенко заявила о паузе в "нормандском формате"

Президентские выборы во Франции, второй тур которых состоится 7 мая, и предстоящие парламентские выборы во Франции и Германии приостановили работу "нормандской четверки" по поиску урегулирования ситуации на оккупированном Россией Донбассе.

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Такое мнение на своей странице в Facebook высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы будет только формироваться новый кабинет новоизбранного президента, и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США, также только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Путин все это использует, поэтому "нормандский формат", фактически, поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы стараемся с таким трудом решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", - заявила Геращенко.

Как известно, 11 и 18 июня 2017 года во Франции состоятся выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента - Национальной ассамблеи). Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские позиции и является одним из фаворитов в нынешней президентской гонке, уверен, что в случае победы на президентских выборах 7 мая сможет заручиться поддержкой парламентского большинства после выборов в национальное собрание Франции (нижняя палата парламента - Национальной ассамблеи), которые состоятся в июне 2017 года.