Во Франции почти завершили подсчет голосов: победил Макрон

03:23, 08 мая 2017
Мир
1859 0

Лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон пока имеет показатель 66,06% голосов.

Еммануель Макрон / REUTERS

На сайте министерства внутренних дел Франции появилась информация об обработке 99 процентов голосов на втором туре президентских выборов.

Согласно этим данным, лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон имеет показатель 66,06% голосов против 34,9%, которые получила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Читайте такжеИзбранный президентом Франции Макрон выступил перед своими избирателями

Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон набрал 65,1% поддержки граждан.

Победу Макрона уже прокомментировали мировые лидеры, свои поздравления выразил и президент Украины Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Макрон и Ле Пен#Макрон выиграл выборы президента Франции