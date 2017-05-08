Во Франции почти завершили подсчет голосов: победил Макрон

На сайте министерства внутренних дел Франции появилась информация об обработке 99 процентов голосов на втором туре президентских выборов.

Согласно этим данным, лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон имеет показатель 66,06% голосов против 34,9%, которые получила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон набрал 65,1% поддержки граждан.

Победу Макрона уже прокомментировали мировые лидеры, свои поздравления выразил и президент Украины Петр Порошенко.