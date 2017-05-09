Задержания, стычки и дымовые шашки: в столице прошел марш "Бессмертный полк" (фоторепортаж)

Сегодня, 9 мая, в столице прошел марш "Никто не забыт, ничто не забыто" (марш «Бессмертный полк»).

Во время мероприятия произошла потасовка между молодыми людьми, которые пытались не пропустить шествие участников марша, и правоохранителями возле офиса ОУН. В ходе столкновений, правоохранители задержали 24 человека, которые бросали в полицейских, журналистов и участников акции яйца, картофель, дымовые шашки и тому подобное.

Позже в полиции сообщили, что пострадавших в результате событий возле офиса ОУН в Киеве нет. Несколько человек были облиты краской, которую выбрасывали из окна офиса ОУН.

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Полиция квалифицировала события возле офиса ОУН в Киеве как хулиганство и сейчас на месте проходят следственные действия.

Кроме того, возле Мемориала вечной славы в центре Киева произошла потасовка и словесная перепалка между представителями националистических организаций и участниками акции "Бессмертный полк".

Активисты с красно-черным флагом скандировали "Бандера, Шухевич – герои Украины", стоя возле мемориала. Участники акции "Бессмертный полк" требовали развернуть рядом и запрещенный законодательством красный флаг.

После того, как один из участников акции "Бессмертный полк" попытался сорвать красно-черный флаг, возникла толкотня. Полиция вмешалась и разделила участников акций.

Позже, во время марша участники организации "С14" развернули большой флаг Украины на площади Славы.

Кроме того, полиция задержала двух человек в центре Киева, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. А у некоторых людей преклонного возраста полицейские также изъяли несколько георгиевских лент и провели разъяснительную работу.

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне задержаны 45 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сегодня на брифинге в Киеве.

«У нас на данную минуту задержано около 25 человек (в Киеве, из них 24 - за хулиганство - УНИАН), а по Украине - около 45... Среди задержанных участников акций раненых нет, и пока обращений к медикам тоже не было», - заявил он.