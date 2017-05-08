Скандал вокруг Арки дружбы народов в Киеве: "радугу" снимут

После 15 мая с Арки дружбы народов снимут все цветные части. Об этом сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, передает Эспрессо.TV.

Читайте также"Просто добавь патриотического!": соцсети отреагировали на решение по скандальной Арке Дружбе народов

"Сейчас она выглядит такой, какой он есть и такой останется до 15 мая. После этого будут демонтированы все цветные частицы, и она останется мемориалом таким, как и была до того. Мы будем ждать новых предложений для того, чтобы сделать ее в национальных цветах или других", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки дружбы народов в цвета радуги. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.

4 мая Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что Арку дружбы народов украсят фрагментом орнамента.