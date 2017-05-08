"Пролетая, как фанера над Парижем": соцсети отреагировали на поражение "подруги Путина" на выборах во Франции
Макрон уверенно победил Ле Пен.
Независимого кандидата и лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,06% избирателей.
В частности, за Макрона проголосовали 20 миллионов 703 тысячи 694 избирателя.
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Его оппонент от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 33,94% голосов французов, или 10 млн 637 тыс. 120 человек.
Соцсети отреагировали на победу Макрона и фиаско "подруги Путина" Ле Пен:
May 8, 2017
#Трамп поздравил #Макрон'а с «большой победой» на выборах во Франции ► https://t.co/KMTyzgfo0npic.twitter.com/Cyqipwp9oX— Радио Свобода (@radiosvoboda) May 7, 2017
#Макрон получил на выборах президента Франции более 66% голосов – официальные данные ► https://t.co/vtk7rvOc9A#macron#Presidentielle2017pic.twitter.com/EyLPDsE3gd— Радио Свобода (@radiosvoboda) May 8, 2017
С другой стороны, каждый третий проголосовал за Ле Пен! =О#макрон— Мазуркевич Александр (@MazurkevychO) May 8, 2017