"Пролетая, как фанера над Парижем": соцсети отреагировали на поражение "подруги Путина" на выборах во Франции

10:32, 08 мая 2017
Курьёзы
3209 0

Макрон уверенно победил Ле Пен.

false

Независимого кандидата и лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,06% избирателей.

В частности, за Макрона проголосовали 20 миллионов 703 тысячи 694 избирателя.

Читайте такжеМакрон уверенно победил на выборах президента Франции (инфографика)

Его оппонент от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 33,94% голосов французов, или 10 млн 637 тыс. 120 человек.

Соцсети отреагировали на победу Макрона и фиаско "подруги Путина" Ле Пен:

false

false

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Макрон победил#победа Макрона