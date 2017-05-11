Евровидение-2017 в Киеве: иностранцы поделились впечатлениями от конкурса и города

Низкие цены на алкоголь, неплохое качество жизни и позитивные местные жители — вот чем запомнится Киев иностранцам, прибывшим в Украину во время Евровидения.

"Нам все нравится", - в унисон твердили испанцы - 44-летний инженер Марио Гарсиа и 41-летний химик Хуан Ибанез, - отвечая на вопрос журналистов "Нового времени" о впечатлениях от проведения песенного конкурса в столице Украины.

"Евровидение - отличная возможность посмотреть не только шоу, но и новую страну. Ведь я вряд ли поехал бы в отпуск в Украину", - честно признается Гарсия. Однако добавляет: Киев его приятно удивил. Здесь, мол, открытые и дружелюбные люди, а также низкие, по сравнению со странами ЕС, цены. Гарсиа и Ибанез знают, что на востоке страны идет война, но их это не остановило.

"Киев - это большой сюрприз. Квартира нормальная, такси дешевое, атмосфера отличная", - не скрывает своих позитивных эмоций итальянец Доменико.

Три турка - Семи, Мустафа и Ахмет - узнали о конкурсе уже здесь, на Крещатике. До этого они неделю обживали Киев и теперь восхищаются украинской традиционной едой. Также они с гордостью рассказывают, как провели тур по местным ночным клубам. В целом Киев показался этим жителям Анкары спокойнее турецких городов. И здесь дешевле алкоголь.

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В фан-зоне НВ встретил и испанца Гонцало Переза. Он блогер, сейчас путешествует вокруг света и случайно оказался в Киеве во время песенного конкурса. "Он (Киев - Ред.) действительно очень хорош. Я мог бы здесь пожить какое-то время",— уверяет испанец. Перед поездкой в Украину он слышал про войну, но был удивлен, что на улицах Киева спецназовцев с автоматами гораздо меньше, чем, например, во Франции.

Группа польских туристов из Кракова подробно рассказывает журналистам, что для них поездка в Украину — это два в одном, ведь Евровидение и отпуск предоставили им возможность увидеть своими глазами места событий, за которыми они наблюдали по телевизору три года назад. "Для нас было очень важно увидеть Майдан",- говорит 33-летний Адам, преподаватель истории в школе.

Журналисты отмечают, что иностранцы настроены на позитив и не обращают внимания на проблемы, которые волнуют украинцев в связи с Евровидением. А между тем за кулисами кипят нешуточные украинские страсти. Скандал с прошлогодней победительницей Джамалой: ее не пустили на красную дорожку конкурса. Скандал с ведущим Андреем Джеджулой: ему заплатили немыслимый гонорар в 2,5 млн грн за один день работы. Скандал с аркой Дружбы народов: в честь девиза конкурса Celebrate Diversity (Празднуй разнообразие) столичные власти начали ее заклеивать разноцветными полосками, словно международный ЛГБТ-символ. Но не доклеили из-за того, что взбунтовались патриоты.

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