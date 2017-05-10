Убийство Шеремета: перед взрывом возле дома журналиста находился сотрудник СБУ - расследование (видео)

На видео с камер наблюдений возле дома Павла Шеремета в ночь перед убийством журналиста попал бывший или действующий сотрудник СБУ. Об этом говорится в журналистском расследовании OCCRP и Слідство.Інфо, по результатам которого был снят фильм "Убийство Павла".

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Журналисты смогли идентифицировать "СБУшника". Согласно данным расследования убийства, которое произошло 20 июля 2016 года, сотрудник по имени Игорь Устименко работал в СБУ, по крайней мере до 2014 года. Сам Устименко отказался комментировать свои связи со службой. СБУ отказалась предоставлять комментарии для фильма.

Авторы расследования узнали, что Устименко присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка.

По их данным, он приехал на место происшествия на "Шкоде Октавии" 2551 серого цвета. Ее зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Павел.

"Машина зарегистрирована на другое лицо, Зарецкую Наталью Леонидовну. Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования авто человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой", - подытожили авторы расследования.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста.