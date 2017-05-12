В воскресенье состоится пресс-конференция Порошенко

В воскресенье, 14 мая, по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, начало мероприятия - в 15.00.

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"14 мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию", - сказано в сообщении.

Место проведения: Администрация президента Украины (ул. Банковая, 11).

Аккредитация представителей СМИ проводится до 11.00 14 мая.

Напомним, в прошлый раз президент общался с журналистами в формате пресс-конференции 3 июня 2016 года.