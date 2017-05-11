Украинская разведка "возможно, видела, как закладывали бомбу, которая убила журналиста" - The Guardian

Об этом пишет Алек Лун в статье "Украинская разведка "возможно, видела, как закладывали бомбу, которая убила журналиста", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В новом документальном фильме утверждается, что украинская разведка могла стать свидетелем закладывания автомобильной бомбы, в результате чего в июле прошлого года в Киеве был убит известный журналист.

Павел Шеремет только покинул свой дом в украинской столице и ехал на работу, когда его машина взорвалась. Это стало самым громким убийством репортера в стране после обезглавливания в 2000 году журналиста-расследователя Георгия Гонгадзе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оперативно расследовать дело Шеремета – это "дело чести". Он призвал к проведению прозрачного расследования со стороны полиции и служб безопасности. Однако, спустя 10 месяцев никого так и не задержали.

Фильм, "Убийство Павла", предполагает, что агент, работающий в спецслужбах Украины, присутствовал, когда взрывное устройство прятали под автомобилем журналиста. В среду, Проект по расследованию коррупции и организованной преступности и Slidstvo.info показали документальный фильм на украинском телевидении.

Следователи заявили, что Шеремет был убит с помощью дистанционной бомбы, вероятнее всего, из-за его расследований в Украине и других странах. Журналист поддерживал прозападное восстание в 2014 году, когда Виктор Янукович бежал в Россию, но он также резко критиковал новую власть в Украине.

Кадры с камеры видеонаблюдения, опубликованные средствами массовой информации и полицией, показали, что неизвестный мужчина и женщина приблизились к автомобилю Subaru, принадлежавшему Шеремету, в ночь перед взрывом. Было видно, что женщина присела на колени рядом с припаркованной машиной со стороны водителя.

Создатели фильма "Убийство Павла" нашли новые записи с камер наблюдения, которые полиция не обнаружила. Они предоставляют новые подробности о вероятных убийцах, которые вернулись на место преступления на следующее утро, незадолго до того, как Шеремет сел в свою обреченную машину.

Кадры показывают несколько подозрительных мужчин, которые прибыли на улицу той ночью. Похоже, они осуществляли слежение. Они все еще были там, когда мужчина и женщина прошли мимо и предположительно установили бомбу. Гражданской журналистской группе Bellingcat удалось идентифицировать их автомобиль – серая Skoda – и его регистрацию.

Следственные репортеры позже выследили одного из мужчин, и установили его имя – Игорь Устименко. Устименко признал, что был в этом районе в тот вечер, и сказал, что его наняли в качестве частного сыщика, чтобы следить за чьими-то детьми. Он отрицал, что видел тех, кто закладывал бомбу, и сказал, что полиция не связывалась с ним.

Затем репортеры обратились к правительственному источнику. Он подтвердил, что Устименко с 2014 года работает в секретной разведывательной службе СБУ. Устименко отказался от комментариев. Фильм также предоставил доказательства того, что Шеремет находился под наблюдением за несколько недель до его убийства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отрицает, что это организовало правительство. Пресс-секретарь министерства отказался комментировать фильм. Служба безопасности ответила не сразу.

"Правительство Украины неоднократно обещало найти убийцу Павла, но ясно, что они мало что сделали", - сказал Дрю Салливан, редактор Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности. "Теперь мы должны рассмотреть возможность того, что кто-то в правительстве сыграл роль в убийстве".

Шеремет был ведущим телевизионным журналистом в своей родной Беларуси. Он был вынужден переехать в Россию после ареста в 1997 году, когда он освещал контрабанду на границе. Его оператор Дмитрий Завадский был похищен и убит в Белоруссии в 2000 году. Шеремет позже переехал в Украину, где стал известным журналистом благодаря своему радиошоу.

В своей последней статье в блоге для газеты "Украинская правда", Шеремет сказал, что некоторые командиры боевиков и ветераны конфликта с промосковскими сепаратистами на востоке Украины избежали наказания за другие преступления. Партнер Шеремета, Елена Притула, была соучредителем газеты с Гонгадзе, зверское убийство которого вызвало общенациональный гнев.

Шеремет прошел несколько метров по улице Ивана Франко, когда взрыв разорвал его машину, смертельно ранив его. "Скорая помощь" уже забрала его, к тому времени, когда прибыла Притула, и узнала останки своего обугленного автомобиля.

Убийство спровоцировало масштабный скандал, и для помощи в установлении взрывчатых веществ даже привлекли американских специалистов из ФБР. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор заявила, что убийство Шеремета станет "проверкой способности и готовности украинских институтов расследовать нападения на свободу СМИ".