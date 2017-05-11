В МВД показали видео с мужчиной в офисе ОУН, который из гранатомета целился в толпу

13:40, 11 мая 2017
Политика
4386 1

Мужчина целился в толпу из окна офиса ОУН в Киеве.

Человек с гранатометом в офисе ОУН / facebook.com/zoryan.zoryan

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк показал фото и видео, на котором видно гранатомет из окна ОУН в столице во время событий 9 мая. Эту запись и фотографию он обнародовал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПолицейские не штурмовали офис ОУН в Киеве, а задерживали нарушителей - МВД

"В руках одного из "мирных активистов" гранатомет "Муха", направленный в толпу. В ходе неотложного обыска, который проходил в рамках действующего законодательства, выяснилось, что тубус, к счастью, оказался пустым", - говорится в его сообщении.

Шкиряк подчеркнул, что полиция действовала четко, законно и приняла единственно правильное решение в этой ситуации, ведь речь шла об опасности жизни граждан и самих полицейских.

Ранее Аваков заявил, что правоохранители 9 мая в Киеве приняли решение войти в здание, где находились представители Добровольческого движения ОУН, после получения информации о возможном наличии в здании оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стычки на мероприятиях к 9 мая
Теги: #полиция#офис ОУН в Киеве#гранатомет в офисе ОУН