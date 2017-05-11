В МВД показали видео с мужчиной в офисе ОУН, который из гранатомета целился в толпу

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк показал фото и видео, на котором видно гранатомет из окна ОУН в столице во время событий 9 мая. Эту запись и фотографию он обнародовал на своей странице в Facebook.

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"В руках одного из "мирных активистов" гранатомет "Муха", направленный в толпу. В ходе неотложного обыска, который проходил в рамках действующего законодательства, выяснилось, что тубус, к счастью, оказался пустым", - говорится в его сообщении.

Шкиряк подчеркнул, что полиция действовала четко, законно и приняла единственно правильное решение в этой ситуации, ведь речь шла об опасности жизни граждан и самих полицейских.

Ранее Аваков заявил, что правоохранители 9 мая в Киеве приняли решение войти в здание, где находились представители Добровольческого движения ОУН, после получения информации о возможном наличии в здании оружия.