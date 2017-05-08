Уверенная победа Макрона: как новоизбранный президент Франции праздновал триумф (фоторепортаж)

Эммануэль Макрон, который является лидером движения «Вперед!» уверенно одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. Событие новоизбранный лидер отпраздновал на сцене возле Лувра вместе со своей женой Бриджит, пишет Reuters.

Сторонники центриста Макрона также поздравляли с победой своего фаворита и размахивали национальными флажками Франции под сценой, с которой Макрон обратился с речью.

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Политик поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил: "Наша задача огромная. Это требует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и которых она заслуживает".

Как сообщал УНИАН ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции.

Так, Макрон набрал 66,06% - за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 33,94% французов - за нее проголосовали 10,6 млн человек.