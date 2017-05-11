На охрану Евровидение в Киеве потратили около 50 миллионов гривень

Украинские организаторы песенного конкурса Евровидение потратили на меры безопасности около 50 миллионов гривень. Об этом сообщает Украинская правда. Так, в базе Prozorro есть данные о более 30 проведенных торгах, объектами которых были услуги охраны во время Евровидения в Киеве.

Охрана официальных делегаций и участников Евровидения обойдется организаторам в 1,029 миллиона гривень. Соглашение о соответствующих услугах было заключено 4 мая с Одесским областным управлением полиции охраны.

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Первая встреча участников Евровидения с камерами и зрителями состоялась во время церемонии открытия 7 мая у здания Верховной Рады и в помещении Евроклуба (КВЦ "Парковый").

Охрана во время церемонии и концерта открытия обошлась организаторам почти в 1 миллион 300 тысяч гривень.

Киевское областное управление полиции охраны получило от НТКУ почти 790 тысяч гривень за охрану самой церемонии открытия и патрулирование возле "Паркового".

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Еще почти по 250 тысяч получили две частные охранные фирмы (ООО "Бриар" и ООО "Спарта ХХ") за организацию внутренней охраны в Евроклубе во время открытия конкурса.

Охрана главной арены Евровидения будет стоить еще больше. Согласно обнародованным соглашениям, сумма расходов на охрану МВЦ и организации системы пропуска обойдется в более 10 миллионов гривень.

В частности, 1,04 миллиона получит ООО "Констебль" за охрану внутреннего периметра выставочного центра. За патрулирование и обеспечение порядка извне МВЦ Управление полиции охраны Киева получит 6,8 миллиона гривень. Еще 155 тысяч организаторы выплатят за пожарные автомобили ГУ ДСНС Киева.

ООО "Проектно-технический центр" за организацию контрольно-пропускной системы получит по трем договорам суммарно свыше 2 миллионов гривень.

Кроме того, 1 миллион 400 тысяч гривень НТКУ заплатит частному предприятию "В Тикет", которое должно обеспечить работу сервисных центров и системы сканирования билетов на концерты Евровидения.

Кроме чисто человеческих ресурсов для охраны организаторы Евровидения потратили еще более 23 миллионов гривень на технические средства, необходимые для обеспечения безопасности конкурса.

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В частности, почти 9 миллионов гривень НТКУ заплатит трем частным фирмам за металлические рамки, установленные в МВЦ и в фан-зонах Евровидения. ООО "Спарта XXI" получит 1,4 миллиона, ООО "Ватек" - 2,8 миллиона, а ООО "Скан Системс" по двум договорам - 4,7 миллиона гривень.

Еще 14 миллионов 262 тысяч организаторы заплатили за системы видеонаблюдения компании "ЭсАй Бис". Согласно договору, за эти деньги компания создала для НТКУ сеть из 115 видеокамер наблюдения, сервисный центр для обработки данных с них, обучила соответствующий персонал и должна обеспечить демонтаж камер после окончания конкурса.

Как сообщал УНИАН, победительница Евровидения-2016 Джамала, которой перечислили почти миллион гривен гонорара за выступления на Евровидении-2017, сама ничего не получит. За три номера, которые она готовила к Евровидению-2017, команда певицы доплачивает.