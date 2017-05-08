Макрон уверенно победил на выборах президента Франции (инфографика)
МВД Франции официально признало Эммануэля Макрона победителем выборов.
Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщили во французском МВД.
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Так, Макрон набрал 66,06% - за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 33,94% французов - за нее проголосовали 10,6 млн человек.
Кроме того, 2,24% бюллетеней были признаны недействительными - свыше 1 млн.
Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон набрал 65,1% поддержки граждан. Победу Макрона уже прокомментировали мировые лидеры, свои поздравления выразил и президент Украины Петр Порошенко.
Макрон вечером в воскресенье, 7 мая, выступил перед своими сторонниками на площади возле музея Лувр в Париже. Политик поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил: "Наша задача огромная. Это требует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и на которые она заслуживает".