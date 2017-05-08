Макрон уверенно победил на выборах президента Франции (инфографика)

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщили во французском МВД.

Читайте такжеКлинтон о победе Макрона во Франции: это поражение для вмешивающихся в демократию

Так, Макрон набрал 66,06% - за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 33,94% французов - за нее проголосовали 10,6 млн человек.

Кроме того, 2,24% бюллетеней были признаны недействительными - свыше 1 млн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон набрал 65,1% поддержки граждан. Победу Макрона уже прокомментировали мировые лидеры, свои поздравления выразил и президент Украины Петр Порошенко.

Макрон вечером в воскресенье, 7 мая, выступил перед своими сторонниками на площади возле музея Лувр в Париже. Политик поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил: "Наша задача огромная. Это требует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и на которые она заслуживает".